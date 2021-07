Napoli, infortunio Demme: Spalletti pensa a una soluzione a sorpresa (Di giovedì 29 luglio 2021) Con l’infortunio di Diego Demme, Spalletti ha perso il suo mediano titolare e avrebbe ora in mente una idea a sorpresa Dopo l’infortunio e l’operazione al ginocchio di Diego Demme, Luciano Spalletti ha perso il suo mediano titolare ma il neo allenatore del Napoli starebbe pensando a una soluzione interna a sorpresa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il tecnico azzurro avrebbe individuato in Gianluca Gaetano il perfetto sostituto dell’ex Lipsia. Il giovane classe 2000, cresciuto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Con l’di Diegoha perso il suo mediano titolare e avrebbe ora in mente una idea aDopo l’e l’operazione al ginocchio di Diego, Lucianoha perso il suo mediano titolare ma il neo allenatore delstarebbendo a unainterna a. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il tecnico azzurro avrebbe individuato in Gianluca Gaetano il perfetto sostituto dell’ex Lipsia. Il giovane classe 2000, cresciuto ...

