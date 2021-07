Napoli | Demme fuori tre mesi Ora cosa succede?

(Di giovedì 29 luglio 2021) L’Infortunio distravolge i piani del. Gli azzurri si fionderanno sul mercato o valorizzeranno un giovane della primavera? La stagione delnon comincia decisamente nel migliore dei modi. Nella seconda amichevole stagionale in quel di Dimaro ilha affrontato la Pro Vercelli (partita vinta per 1-0 dai partenopei grazie al gol di Osimhen). La brutta tegola per gli azzurri arriva sul finire della prima frazione di gioco. Diego, centrocampista italo tedesco, è costretto a lasciare il campo dopo un brutto intervento da dietro riportando un trauma contusivo-distorsivo con ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Demme

...titolare e avrebbe ora in mente una idea a sorpresa Dopo l'infortunio e l'operazione al ginocchio di Diego, Luciano Spalletti ha perso il suo mediano titolare ma il neo allenatore del...Nonostante l'infortunio diilnon ha ancora affondato il colpo, anche perché la SSCN vuole dare priorità ai bilanci, filosofia da sempre sposata da Aurelio De Laurentiis. Questo, però, ...Come riportato dall’edizione di TuttoSport, ciò comporterà un ritorno dei sondaggi in chiave centrocampo con calciatori già conosciuti: è il caso di Zakaria del Borussia Moenchengladbach e Thorsby del ...Il Napoli si guarda attorno in cerca di un nuovo mediano da pescare dal mercato: due, in particolare, le piste battute dal direttore Giuntoli.