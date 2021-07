Napoli, De Magistris ripristina la balneazione in alcune zone (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha disposto con ordinanza il ripristino della balneazione sul Lungomare Caracciolo, nei tratti di Posillipo di Palazzo Donn’ Anna, di Capo Posillipo e Punta Nera. Resta il divieto temporaneo di balneazione, disposto con la precedente ordinanza del sindaco nei tratti di via Partenope, piazza Nazario Sauro e Marechiaro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il sindaco diLuigi Deha disposto con ordinanza il ripristino dellasul Lungomare Caracciolo, nei tratti di Posillipo di Palazzo Donn’ Anna, di Capo Posillipo e Punta Nera. Resta il divieto temporaneo di, disposto con la precedente ordinanza del sindaco nei tratti di via Partenope, piazza Nazario Sauro e Marechiaro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

