Muore anziana per ictus I figli | Ha avuto 4 dosi Per l' ospedale non era vaccinata

anziana Muore dopo l'ictus. I figli: "Aveva avuto 4 dosi". Ma per l'ospedale non era vaccinata. "Paziente vaccinato Covid: no": questo, secondo quanto appreso dall'Adnkronos, sarebbe specificato nella scheda della paziente 81enne morta ieri all'Irccs Maugeri di Pavia, dove era ricoverata da aprile per un percorso di riabilitazione post-ictus. I familiari dell?81enne - che durante il ricovero nella struttura era stata vaccinata con due dosi di Moderna, il 26 maggio e il 5 luglio - hanno presentato ...

