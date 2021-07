Muore a 42 anni al ristorante con gli amici. La sorella: “Si era vaccinato giovedì sera” (Di giovedì 29 luglio 2021) Muore improvvisamente praticamente a tavola il 42enne Michele “Miki” Monti, mentre stava passando una serata in allegria con un gruppo di amici. Più comunità in lutto: Monti era residente a Rontagnano, titolare di una azienda calzaturiera a Barbotto nella parte soglianese, molto conosciuto in tutto l’Alto Rubicone e nella vicina vallata del Savio. L’articolo proviene da Grandeinganno.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 29 luglio 2021)improvvisamente praticamente a tavola il 42enne Michele “Miki” Monti, mentre stava passando unata in allegria con un gruppo di. Più comunità in lutto: Monti era residente a Rontagnano, titolare di una azienda calzaturiera a Barbotto nella parte soglianese, molto conosciuto in tutto l’Alto Rubicone e nella vicina vallata del Savio. L’articolo proviene da Grandeinganno.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

borghi_claudio : Che una madre che non ha contagiato nessuno debba giustificarsi nel giorno in cui muore sua figlia di 11 anni (che… - Agenzia_Ansa : Covid, bimba di 11 anni muore a Palermo: la sua famiglia non era vaccinata - borghi_claudio : Buongiorno, sono la Svezia, non ho mai chiuso niente e non ho mai portato mascherine all'aperto. Non ho perso 2 ann… - atimo13 : RT @viaggrego: #Muore a 42 anni al #Ristorante con gli amici. La #Sorella: “Si era #Vaccinato giovedì sera” - Laura51478782 : RT @viaggrego: #Muore a 42 anni al #Ristorante con gli amici. La #Sorella: “Si era #Vaccinato giovedì sera” -