Mugnano | al via il campionato italiano di Beach Soccer

Si terrà a Mugnano la 17esima edizione della coppa italia del campionato di Beach Soccer. Dal 29 luglio al 1 agosto 15 squadre si affronteranno per conquistare la coppa Italia sul rettangolo di sabbia dell'alsa Beach area nel games Village di Mugnano. Un evento che porterà a Mugnano squadre di caratura nazionale che si giocheranno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

