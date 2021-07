Mourinho, che entusiasmo: festeggia così la prima medaglia del Portogallo (Di giovedì 29 luglio 2021) Josè Mourinho ha condiviso sul proprio account Instagram il video dove festeggia la medaglia di bronzo del Portogallo nel Judo. Si tratta della prima del suo paese in questi Giochi Olimpici di Tokyo ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 29 luglio 2021) Josèha condiviso sul proprio account Instagram il video doveladi bronzo delnel Judo. Si tratta delladel suo paese in questi Giochi Olimpici di Tokyo ...

pisto_gol : ?? È molto strano che Lele Oriali, che ha dimostrato di saper fare il dirigente vincendo con Mancini, Mourinho e Co… - aboccadaverita : Di #Mourinho mi piace che è proprio Mourinho ???????? - FrancescoNasta_ : RT @fracortellessa: @FrancescoNasta_ Mourinho si nutre di odio e attenzioni. Basta non dargliele, trattarlo con indifferenza come hanno imp… - TizASRoma1927 : Perisic è il tipo di esterno che per caratteristiche manca alla Roma in questo momento. Alto, fisico, con spirito d… - fracortellessa : @FrancescoNasta_ Mourinho si nutre di odio e attenzioni. Basta non dargliele, trattarlo con indifferenza come hanno… -

Calciomercato: tra Inter e Roma possibile scambio a sorpresa ...e sarebbe ben contento di giocare in un altro club per avere più spazio e con Mourinho potrebbe sistemarsi a sinistra sulla trequarti, nel modulo 4 - 2 - 3 - 1 del portoghese, senza dimenticare che ...

Mourinho, che urla verso Darboe: la frase diventa virale Corriere dello Sport Roma, si lavora allo scambio Florenzi-Perisic: gli aggiornamenti Potrebbe essere Ivan Perisic uno dei prossimi colpi di mercato della Roma targata Mourinho. I giallorossi hanno praticamente chiuso per Shomurodov del ...

Milan, Calabria elogia Spalletti: "Conosce la Serie A, è una garanzia" Davide Calabria, terzino del Milan, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui si è soffermato anche sugli allenatori della Serie A ...

