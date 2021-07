MotoGP | Salucci | “Valentino Rossi è determinatissimo Se chiudesse | non vorrebbe farlo così”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Vale è, si sta allenando come un pazzo, anche mentre noi siamo qui. Se dovesse chiudere quest’anno non. I nostri valori sono diversi da quelli di ora. Dobbiamo migliorare tutti. Siamo stati in Croazia cone siamo stati benissimo. Ci voleva. Laè veramente tosta, le gare sono tutte vicine, abbiamo tanto a cui pensare tra Academy e altre. Ma ora siamo tornati e iniziamo a pensare alle cose serie”. Alessio ‘Uccio’, direttore sportivo della VR46 Academy e da sempre amico e spalla destra di ...

Alessio 'Uccio', prosegue puntualizzando un aspetto che va a toccare il presente: 'Per prima cosa, tuttavia, ... Quali sono le opzioni più realistiche in caso di permanenza nella? '...Sappiamo che è difficile perché il livello dei piloti e di tutte le moto inè molto alto. ... Nel frattempo Alessio 'Uccio', direttore sportivo della VR46 Academy e migliore amico di ...MotoGP - Alessio 'Uccio' Salucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Valentino Rossi e della VR46 Academy.Siamo, infatti, in prossimità della decisione di Valentino Rossi riguardo il suo futuro. “Sicuramente avere il team VR46 con Ducati nel 2022 potrebbe essere una chance non di poco conto. Sappiamo che ...