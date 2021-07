Moss Kena: chi è il cantante londinese del brano Fireworks (Di giovedì 29 luglio 2021) Carriera e curiosità su di Purple Disco Machine, il suo successo. Moss Kena è cresciuto come figlio di un proprietario di un negozio di dischi a Londra. Ha abbandonato la scuola all’età di 15 anni e ha iniziato a esibirsi come cantautore in caffetterie e centri commerciali. Principalmente influenzato da Amy Winehouse, la carriera musicale di Moss Kena è iniziata con una cover della canzone These Walls di Kendrick Lamar dall’album To Pimp a Butterfly, che ha attirato anche l’attenzione del rapper.3 4 Questo è stato seguito nel 2018 dai due Extended Plays One + One e Found You in 06. 3 Nel 2019 gli è stato ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 luglio 2021) Carriera e curiosità su di Purple Disco Machine, il suo successo.è cresciuto come figlio di un proprietario di un negozio di dischi a Londra. Ha abbandonato la scuola all’età di 15 anni e ha iniziato a esibirsi come cantautore in caffetterie e centri commerciali. Principalmente influenzato da Amy Winehouse, la carriera musicale diè iniziata con una cover della canzone These Walls di Kendrick Lamar dall’album To Pimp a Butterfly, che ha attirato anche l’attenzione del rapper.3 4 Questo è stato seguito nel 2018 dai due Extended Plays One + One e Found You in 06. 3 Nel 2019 gli è stato ...

Advertising

Paciok1991 : Solo a me Moss Kena mi fa pensare ad un narcotrafficante di Narcos per come è vestito? #BattitiLive -