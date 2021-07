Morta la partigiana Lydia Buticchi Franceschi: il figlio fu ucciso dalla polizia nel '73 (Di giovedì 29 luglio 2021) Si dice sempre che un genitore non dovrebbe sopravvivere a un figlio. Lydia Buticchi Franceschi , 98 anni, staffetta partigiana e insegnante, Morta quest'oggi a Milano , ha percorso un lunghissimo ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 luglio 2021) Si dice sempre che un genitore non dovrebbe sopravvivere a un, 98 anni, staffettae insegnante,quest'oggi a Milano , ha percorso un lunghissimo ...

