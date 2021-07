Morta anziana vaccinata con quattro dosi | l' ira del figlio | ' Lo abbiamo scoperto per caso'

Advertising

Agenzia ANSA

Un', vaccinata per sbaglio con quattro dosi , ènella giornata di ieri . La donna, che aveva 81 anni, era stata ricoverata, a metà aprile, nel reparto di neuro - riabilitazione dell'...E'a 81 anni nel reparto di neuro - riabilitazione dell'Istituto Maugeri di Pavia, dove era ... Ma l', sostengono i figli, aveva già ricevuto il vaccino (due dosi di Pfizer) prima di ...E' morta nel reparto di neuro-riabilitazione dell'Istituto Maugeri di Pavia. La donna era lì ricoverata da metà aprile dopo un ictus. Il decesso nella ...Una donna è morta a 81 anni in ospedale a Pavia, dove era ricoverata da metà aprile dopo un ictus: i figli però dicono che per sbaglio l’anziana ha ricevutov4 dosi di vaccino. Poco prima che morisse i ...