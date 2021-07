Morta a New York Patricia Kennealy: era la moglie di Jim Morrison (Di giovedì 29 luglio 2021) La scrittrice e giornalista statunitense Patricia Kennealy-Morrison, autrice di fantascienza, critica musicale e vedova della rockstar Jim Morrison (1943-1971), è Morta il 23 luglio a New York all’età di 75 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata oggi online dal magazine di fantascienza “Locus”. Nata il 4 marzo 1946 a Brooklyn e cresciuta a Long Island, Patricia Kennely frequentò la St. Bonaventure University, dove studiò giornalismo, e la Binghamton University, laureandosi in letteratura inglese. Dopo il college ha lavorato alla Macmillan come lessicografa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) La scrittrice e giornalista statunitense, autrice di fantascienza, critica musicale e vedova della rockstar Jim(1943-1971), èil 23 luglio a Newall’età di 75 anni. La notizia della scomparsa è stata pubblicata oggi online dal magazine di fantascienza “Locus”. Nata il 4 marzo 1946 a Brooklyn e cresciuta a Long Island,Kennely frequentò la St. Bonaventure University, dove studiò giornalismo, e la Binghamton University, laureandosi in letteratura inglese. Dopo il college ha lavorato alla Macmillan come lessicografa ...

