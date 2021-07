Monza, Galliani: «Più forti dello scorso anno. Obiettivo Serie A» (Di giovedì 29 luglio 2021) Adriano Galliani, ad del club brianzolo, ha svelato gli obiettivi del Monza per la prossima stagione: le sue parole Le ambizioni del Monza sono sempre molto alte. Questo è quanto si evince dalle dichiarazioni rilasciate da Adriano Galliani, ad della formazione brianzola, ai microfoni di Monza-News: «Questo Monza è ancora più forte dello scorso anno, quello che nella storia ha ottenuto il miglior piazzamento in Serie B. Con Berlusconi stiamo lavorando per la Serie A». L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Adriano, ad del club brianzolo, ha svelato gli obiettivi delper la prossima stagione: le sue parole Le ambizioni delsono sempre molto alte. Questo è quanto si evince dalle dichiarazioni rilasciate da Adriano, ad della formazione brianzola, ai microfoni di-News: «Questoè ancora più forte, quello che nella storia ha ottenuto il miglior piazzamento inB. Con Berlusconi stiamo lavorando per laA». L'articolo proviene da Calcio ...

