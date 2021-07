Montisola | il sindaco vieta le biciclette ad agosto | la protesta degli ambientalisti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 luglio 2021) Bergamo. Con il pretesto di mettere in sicurezza l’incolumità dei residenti sulle strade di Monte Isola, peraltro chiuse da sempre alle automobili, il Comune ha deliberato il divieto ai visitatori di sbarco e utilizzo dellee dei monopattini elettrici dal 7 al 29. Un provvedimento che associazioni e comitati locali giudicano “sorprendente e immotivato”. Per questo Dario Balotta per Legambiente Basso Sebino, Massimo Rota per Legambiente Alto Sebino, Elena Ferrario per Legambiente Bergamo, Franco Gafforelli per il Parco della Franciacorta, Dario Furlanetto per Italia Nostra Vallecamonica, Piercarlo Bertolotti per FIAB Lombardia (Federazione ...