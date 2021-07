Monte Sant'Angelo, presentato il progetto di rilancio commerciale del centro storico: 'Importante per creare sviluppo economico' (Di giovedì 29 luglio 2021) È stato presentato martedì 27 luglio, presso la sala conferenze della Biblioteca comunale 'Ciro Angelillis', il progetto di rilancio commerciale e turistico del centro storico della Città dei due Siti ... Leggi su foggiatoday (Di giovedì 29 luglio 2021) È statomartedì 27 luglio, presso la sala conferenze della Biblioteca comunale 'Ciro Angelillis', ildie turistico deldella Città dei due Siti ...

Advertising

RicucciBetti : L'amore è: - Betti, ci sono 41 gradi oggi. Forse è il caso di starcene tranquilli qui in collina, in piscina. - Pen… - RednewsGargano : Perché investire in industrie di riciclo plastica e 'affini', che potrebbero compromettere la salute delle persone,… - ilSipontinoNet : ?? “Monte Sant’Angelo Summer Festival” 2021: il programma degli eventi estivi nella Città dei due Siti #UNESCO ????… - garganolab2_0 : RT @immediatonet: Rilancio del centro storico di Monte Sant’Angelo, presentato il progetto: “Piano importante per creare sviluppo economico… - SanSeveroNews : Nasce nella bella Monte Sant’Angelo, la città dei due siti Unesco, Classica a Monte un nuovo festival dedicato all… -