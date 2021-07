Mondiali U19 femminile | Bovenzi vola a Debrecen

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il 28 Luglio coach Ricciardi ha presentato la lista definitiva delle 12 atlete convocate in occasione del FIBA U19 Women’s World Cup 2021, in programma a(Ungheria) dal 7 al 15 agosto. Una realtà sportiva come la nostra, piccola ma con tanta voglia di crescere ed imparare dalle più grandi, è orgogliosa di poter presentare aiunder 19una nostra delegata, campionessa in carica dell’Europeo U16. Consapevoli del talento innato di Giorgia, il Presidente della Virtus Bk Aprilia espirme con grande orgoglio e con fermezza i suoi più sinceri complimenti all’atleta ed a tutto lo staff virtussimo, in grado di far ...

