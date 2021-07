Molinara | interruzione idrica fino alle prime luci dell’alba

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Gesesa ha comunicato che a causa di una evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico e da un eccessivo assorbimento in distribuzione, si rende necessaria l’del servizio idrico dore 14:00ore 6:00 per tutto il centro urbano del comune di, da quest’oggia nuove comunicazioni. La sospensione dell’erogazione consentirà di recuperare il volume di compenso necessario a garantire una regolare distribuzione nelle restanti ore mattutine. Per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e ...