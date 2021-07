Mobilità - Con Bipi, la Renault si dà alle auto in abbonamento (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo aver lanciato Mobilize, la Renault entra nel mercato delle auto in abbonamento, acquisendo la startup spagnola Bipi, fondata da Hans Christ e da Alejandro Vigaray nel 2017 a Madrid, e già partecipata da Adevinta Ventures e da Toyota Ventures. In sostanza, il gruppo Renault ha rilevato l'intero capitale (attraverso RCI Bank and Services) per portare avanti la campagna di consolidamento nel settore del cosiddetto car-as-a-service. La società intende utilizzare i punti di forza dell'offerta Bipi in collaborazione con Mobilize, il marchio con il quale ha da poco lanciato a Bergamo il suo ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo aver lanciato Mobilize, laentra nel mercato dellein, acquisendo la startup spagnola, fondata da Hans Christ e da Alejandro Vigaray nel 2017 a Madrid, e già partecipata da Adevinta Ventures e da Toyota Ventures. In sostanza, il gruppoha rilevato l'intero capitale (attraverso RCI Bank and Services) per portare avanti la campagna di consolidamento nel settore del cosiddetto car-as-a-service. La società intende utilizzare i punti di forza dell'offertain collaborazione con Mobilize, il marchio con il quale ha da poco lanciato a Bergamo il suo ...

