Milly Carlucci delusa da Raimondo Todaro racconta i retroscena dell’abbandono | “Ho saputo solo stamani”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Quandoè stato ospite di Amici lo scorso maggio ha prima avvisato. Per questo quandoil ballerino ha rivelato che lascerà definitivamente Ballando con le Stelle, tutti abbiamo pensato che la conduttrice lo sapesse da tempo… Poco fa la presentatrice Rai ha pubblicato un post in cui ha fatto un po’ di precisazioni. Sembra infatti chesapesse da circa un mese delle trattative trae un’altra produzione, ma grazie alle voci di corridoio e non dal diretto interessato.infatti ...

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle. Sempre più vicina l'opzione Amici. L'annuncio è arrivato dirattamente dal ballerino attraverso un post instagram in cui ringrazia&Co per tutti gli anni - sedici - trascorsi insieme. Leggi anche> Dopo sedici anni Raimondo Todaro lascia il cast di Ballando con le Stelle. Il ballerino siciliano lo ha annunciato a ...Todaro sbarcherà ad Amici di Maria. Lo scorso maggio Raimondo Todaro è stato ospite ad Amici in qualità di giudice esterno. Il ballerino però si è affrettato a dire chesapeva tutto ed era d'accordo: " Maria, quando mi ha chiamato, mi ha detto di parlarne conperché non voleva mettermi in difficoltà.è stata subito d'accordo e la ...Milly Carlucci rompe il silenzio sull'addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle. Spunta Maria De Filippi?Un altro addio inaspettato attende Ballando con le stelle: dopo l’uscita dal cast di Samanta Togni, anche un altro celebre volto del ...