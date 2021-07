MILLY CARLUCCI: “CARO RAIMONDO, SAREBBE STATO CARINO GUARDARSI NEGLI OCCHI E INVECE…!” (Di giovedì 29 luglio 2021) CARO RAIMONDO, così non si fa! Un lungo post di MILLY CARLUCCI sui suoi social svela il retroscena dell’addio del ballerino a Ballando con le Stelle. Queste le parole di una lunga lettera sui social della conduttrice. Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di RAIMONDO Todaro di lasciare Ballando. Che RAIMONDO fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 29 luglio 2021), così non si fa! Un lungo post disui suoi social svela il retroscena dell’addio del ballerino a Ballando con le Stelle. Queste le parole di una lunga lettera sui social della conduttrice. Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione diTodaro di lasciare Ballando. Chefosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione ...

Advertising

milly_carlucci : A proposito di Raimondo. #ballandoconlestelle - Raiofficialnews : Milly Carlucci presenta il concerto “Dal Circo Massimo, @AndreaBocelli!”, in occasione dell’apertura dei lavori del… - fanpage : Raimondo Todaro lascia #BallandoConLeStelle dopo 15 anni e Milly Carlucci non nasconde il suo dispiacere - lorenzog31 : RT @bubinoblog: Quindi Todaro dopo 15 anni di vita professionale insieme avvisa per telefono Milly Carlucci che abbandona Ballando (per and… - SAMUELELONGO16 : @RiccardoManzon1 @milly_carlucci @Reality_House Era legato contrattualmente a Ballando per altri anni -