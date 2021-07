Milly Carlucci al veleno su Raimondo Todaro che lascia Ballando con le Stelle | “Sarebbe stato carino vedersi”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Terremoto acon lenella giornata di oggi:ha annunciato di volerre il programma. In coppia con Elisa Isoardi nell’ultima edizione, il ballerino ha deciso di non far più parte del programma, ma le modalità non sono state gradite dalla conduttrice. Con un comunicato diffuso sui social, ha commentato la notizia senza nascondere una certa delusione.delusa da: le sue parole Dirsi addio non è mai semplice, specie dopo ...

Advertising

milly_carlucci : A proposito di Raimondo. #ballandoconlestelle - Raiofficialnews : Milly Carlucci presenta il concerto “Dal Circo Massimo, @AndreaBocelli!”, in occasione dell’apertura dei lavori del… - claudiazeni1 : @milly_carlucci ....sostituisci la tossica selvaggia lucarelli....non fa bene al programma....o hai paura di lei???? - infoitcultura : Milly Carlucci, la verità sull'addio di Raimondo Todaro: spunta la De Filippi - infoitcultura : Ballando, Milly Carlucci amareggiata: “Todaro? Delusione. Non si fa così” -

Ultime Notizie dalla rete : Milly Carlucci

L'addio di Raimondo Todaro ae a Ballando con le Stelle ha sorpreso molti fan della trasmissione. La più sorpresa di tutti, però, è stata proprio la padrona di casa, che non si aspettava l'annuncio sui social. Il ...Prima Natalia Titova, ora Todaro, conche ha voluto mettere i puntini sulle I. ' Che Raimondo fosse in trattativa con un'altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le ...In coppia con Elisa Isoardi nell’ultima edizione, il ballerino ha deciso di non far più parte del programma, ma le modalità non sono state gradite dalla conduttrice Milly Carlucci. Con un comunicato ...Milly Carlucci “delusa” da Raimondo Todaro dopo l’abbandono di Ballando con le stelle: arriva il suo post dopo la decisione del ballerino.