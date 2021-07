Milano positiva assieme ai mercati europei

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performancedel Vecchio Continente. Ieri sera la Fed ha deciso, per il momento, di non cambiare la sua politica monetaria e di mantenere intatto il proprio supporto all’economia, lasciando invariati i tassi di riferimento. Sul mercato valutario, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,28%. L’Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.821,8 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,02%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con ...