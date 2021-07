Milan, sì al nuovo difensore: sorpresa per il ruolo di trequartista (Di giovedì 29 luglio 2021) Il calciomercato del Milan potrebbe entrare nuovamente nel vivo con il possibile assalto a un nuovo trequartista nonostante il riscatto ufficiale di Diaz dal Real Madrid. Massima attenzione anche ai movimenti in difesa Il Milan sarebbe pronto a puntare con forte decisione su un nuovo trequartista nonostante il riscatto di Diaz. L’ex Real Madrid e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 29 luglio 2021) Il calciomercato delpotrebbe entrare nuovamente nel vivo con il possibile assalto a unnonostante il riscatto ufficiale di Diaz dal Real Madrid. Massima attenzione anche ai movimenti in difesa Ilsarebbe pronto a puntare con forte decisione su unnonostante il riscatto di Diaz. L’ex Real Madrid e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AntoVitiello : #Milan, sul fronte Warren #Bondo c'è da segnalare la resistenza del #Nancy che vorrebbe 1,5 - 2 milioni per venderl… - acmilan : ??? Fodé Ballo-Touré ?? The presentation presser of our new defender will be LIVE on the app, don’t miss out! ?? Ti a… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Le sfide col fratello, la malattia al ginocchio, il rap e Mbappé: ecco chi è Kolo Muani - MilanLiveIT : Un nuovo club su Mattia #Caldara ?? ??#MercatoMilan?? - AdamSinurat : RT @AntoVitiello: #Milan, sul fronte Warren #Bondo c'è da segnalare la resistenza del #Nancy che vorrebbe 1,5 - 2 milioni per venderlo. I r… -