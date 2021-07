Milan, Scaroni: «Gli stadi vanno riaperti al 100%, il green pass è sufficiente» (Di giovedì 29 luglio 2021) Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato della questione relativa alla riapertura degli stadi Paolo Scaroni, presidente del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della questione relativa alla riapertura degli stadi in Italia. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Milan NEWS 24 COME IN ALTRI PAESI – «Io dico che vanno riaperti al 100%, come stanno facendo in Inghilterra, in Francia o in Spagna: penso che il green pass sia una garanzia sufficiente ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Il presidente delPaoloha parlato della questione relativa alla riapertura degliPaolo, presidente del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della questione relativa alla riapertura degliin Italia. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 COME IN ALTRI PAESI – «Io dico cheal, come stanno facendo in Inghilterra, in Francia o in Spagna: penso che ilsia una garanzia...

