MILAN NEWS – Calabria, le dichiarazioni più importanti (Di giovedì 29 luglio 2021) Ha parlato Davide Calabria, terzino del MILAN classe 1996, che ha affrontato molti temi dopo aver rinnovato il proprio contratto. Dagli ex compagni alle ambizioni di squadra e personali. Nella video NEWS le sue parole. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 luglio 2021) Ha parlato Davide, terzino delclasse 1996, che ha affrontato molti temi dopo aver rinnovato il proprio contratto. Dagli ex compagni alle ambizioni di squadra e personali. Nella videole sue parole.

Advertising

calciocesenafc : UFFICIALE ?? ?? Appena completata l'acquisizione di Tonin ??? L’attaccante arriva a titolo temporaneo dal #Milan… - acmilan : Save the dates for the $ACM Fan Token by @socios European Summer Tour! ?? - DiMarzio : #Milan | L'#Eintracht è pronto a riprovarci per #Hauge: la situazione - MilanNewsit : MN - Milan, resistenza del Nancy per Bondo. Nuovo tentativo nei prossimi giorni - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - #Ilicic si è nuovamente proposto ai rossoneri - #ACMilan #Milan #SempreMilan -