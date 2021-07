Milan-Kessié, il rinnovo si avvicina ancora: cosa manca alla firma? (Di giovedì 29 luglio 2021) Il prolungamento del centrocampista non è più un'utopia e si attende il suo ritorno dalle Olimpiadi. Leggi su 90min (Di giovedì 29 luglio 2021) Il prolungamento del centrocampista non è più un'utopia e si attende il suo ritorno dalle Olimpiadi.

Advertising

Gazzetta_it : Intervista esclusiva a Kessie da Tokyo: 'Voglio solo il Milan. E mi vedo Presidente a vita...' - AntoVitiello : Importantissime le parole di #Kessie alla Gazzetta: “Sono orgoglioso di aver scelto il #Milan e non è mia intenzion… - PBPcalcio : ??Ancora #Kessie a @Gazzetta_it: “capisco i tifosi ma stiano tranquillo, mantengo sempre la mia parola. Appena finit… - Andrencr : RT @J__kcaj: @arlottoak Hahah Atalanta Milan all'ultima con Napoli Verona, questi zozzoneri andranno in EL e noi in Champions come ho detto… - grahzee : @Giammi50 @MilanNewsit Vedremo a fine mercato. Chala chiedeva 4M, il Milan ne offriva 3 per quello che ne so io. 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessié Tuttosport - Milan, è l'anno di Tonali: deve fare il salto di qualità Alla fine, il Milan è riuscito ad abbassare le pretese economiche delle rondinelle , e anche grazie all'inserimento di Giacomo Olzer nella trattativa (ceduto a titolo definitivo al Brescia ma con un ...

Calciomercato Milan, Kessie slitta. Si riaccende Ilicic Il Milan, finora, si è spinto ad offrire un ingaggio annuale vicino ai 6 milioni , mentre l'entourage di Kessie ne chiede 7 .

Kessié | “Non vedo l'ora di riabbracciare i compagni e mister Pioli” Zazoom Blog Alla fine, ilè riuscito ad abbassare le pretese economiche delle rondinelle , e anche grazie all'inserimento di Giacomo Olzer nella trattativa (ceduto a titolo definitivo al Brescia ma con un ...Il, finora, si è spinto ad offrire un ingaggio annuale vicino ai 6 milioni , mentre l'entourage di Kessie ne chiede 7 .