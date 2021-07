Migranti: tribunale tedesco non rimanda in Italia due dublinanti, rischiano trattamento disumano (Di giovedì 29 luglio 2021) Non ci sentiamo particolarmente offesi da queste motivazioni, anzi saremo grati ai tribunali tedeschi se imporranno al governo di non rimandarci indietro i dublinanti che la Merkel ci ha finora scaricato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 luglio 2021) Non ci sentiamo particolarmente offesi da queste motivazioni, anzi saremo grati ai tribunali tedeschi se imporranno al governo di nonrci indietro iche la Merkel ci ha finora scaricato L'articolo proviene da Firenze Post.

