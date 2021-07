Migranti salvati in mare da una nave da crociera che ora è bloccata nel porto di Brindisi. Da due giorni Non ancora autorizzato lo sbarco dei 34 (Di giovedì 29 luglio 2021) Questa mattina i nostri Volontari, supportati dai colleghi di Croce Rossa Italiana – Comitato di Francavilla Fontana-Oria, sono stati attivati dalla SOR Puglia per portare assistenza ai Migranti giunti nel nostro porto dopo essere stati raccolti in mare da una nave passeggeri. Era il messaggio (con la foto che abbiamo ripreso) risalente a martedì, della croce rossa di Brindisi. Un messaggio orgoglioso, per essere parte del salvataggio e dell’accoglienza di esseri umani. La nave da crociera con i 34 Migranti salvati è ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 luglio 2021) Questa mattina i nostri Volontari, supportati dai colleghi di Croce Rossa Italiana – Comitato di Francavilla Fontana-Oria, sono stati attivati dalla SOR Puglia per portare assistenza aigiunti nel nostrodopo essere stati raccolti inda unapasseggeri. Era il messaggio (con la foto che abbiamo ripreso) risalente a martedì, della croce rossa di. Un messaggio orgoglioso, per essere parte del salvataggio e dell’accoglienza di esseri umani. Ladacon i 34è ...

Advertising

NoiNotizie : Migranti salvati in mare da una nave da crociera che ora è bloccata nel porto di #Brindisi. Da due giorni. Non anco… - Ecodallecitta : #Torino @SandroTomma: 'Contento di avere incontrato una realtà come #RePoPP, che non solo ha una valenza in termini… - tanzmax : tu, il tuo partito e la signora #lamorgese non vi vergognate, #letta? Le voci dei 572 #migranti salvati dalla… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Spigolatori Eran 500 Eran Giovin e Forti e si son Salvati Me ne andavo al mattino a ripensare quando ho visto una nave… - laperlaneranera : Spigolatori Eran 500 Eran Giovin e Forti e si son Salvati Me ne andavo al mattino a ripensare quando ho visto una n… -