Migranti | in 34 da martedì bloccati su una nave nel porto di Brindisi

Brindisi - Sono ancora a bordo della nave da crociera Norwegian Getaway ormeggiata danel porto di Brindisi i 34soccorsi in acque greche dalla stessa imbarcazione che li sta ospitando. A quanto si apprende, per le operazioni di sbarco e trasferimento verso i centri di ......SOR Puglia per portare assistenza aigiunti nel nostro porto dopo essere stati raccolti in mare da una nave passeggeri. Era il messaggio (con la foto che abbiamo ripreso) risalente a,...