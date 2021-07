Migranti di Casa Sankara e Borgo Mezzanone: Campo libero, app per il trasporto gratuito anticaporalato Da e per il luogo di lavoro (Di giovedì 29 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Nuova era dell’integrazione per i Migranti extracomunitari di Casa Sankara e Borgo Mezzanone che con l’app Campo libero, scaricabile su smartphone, beneficeranno del trasporto gratuito da e per il luogo di lavoro, una formula della gig economy per gli ex ‘invisibili’, grazie a cui saranno tagliati fuori i caporali. E’ quanto afferma Coldiretti Foggia, in occasione della presentazione della nuova app, fortemente voluta dal comitato di gestione del ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Nuova era dell’integrazione per iextracomunitari diche con l’app, scaricabile su smartphone, beneficeranno delda e per ildi, una formula della gig economy per gli ex ‘invisibili’, grazie a cui saranno tagliati fuori i caporali. E’ quanto afferma Coldiretti Foggia, in occasione della presentazione della nuova app, fortemente voluta dal comitato di gestione del ...

