Michetti abbandona il confronto tra candidati a sindaco Le ragioni del clamoroso gesto video

Il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti abbandona sul più bello il confronto con i rivali nella corsa al Campidoglio Virginia Raggi, Carlo Calenda e Roberto Gualtieri. Il video del clamoroso gesto del candidato di FdI, Lega e Forza Italia è diventato rapidamente virale. Michetti si alza e se ne va, sbottando e allargando le braccia. Un gesto plateale, davanti a una platea numerosa. Michetti abbandona nell'esatto in cui il confronto si è avvitato in uno scambio ...

