"Mi sono chiusa in bagno e ho pianto": il racconto di Carolina Marconi (che continua a lottare contro il cancro)

continua la lotta contro il cancro di Carolina Marconi: la vip di recente ha confidato di vivere momenti di forte sconforto. Qualche tempo fa Carolina Marconi ha annunciato sui social che le è stato diagnosticato un cancro e che avrebbe dovuto sottoporsi a dei cicli di chemioterapia per sconfiggere l'avanzamento delle cellule malate. L'annuncio ha colpito nel profondo i suoi follower e anche molti altri che prima di questa dolorosa notizia non conoscevano bene chi fosse Carolina. Come spesso capita in questi casi, dal giorno stesso ...

Ultime Notizie dalla rete : sono chiusa Incidente sulla statale 288: perde la vita un automobilista Incidente mortale lungo la strada statale 288 'di Aidone' che è chiusa al traffico al chilometro 11, nei pressi di Ramacca. Secondo le prime ricostruzioni due auto si sono scontrate violentemente e nell'impatto una persona ha perso la vita. Nello scontro frontale, ...

Carolina Marconi 'Terzo ciclo di chemio e nuove analisi'/ 'Ho pianto quando...' siamo andati a casa mi sono chiusa in bagno ed ho pianto perché credo che come in questi momenti tutti debbano avere la possibilità di avere una persona cara vicina, un'amica, un sostegno su cui ...

Si è chiusa l'IPO di Outbrain: raccolta una cifra vicina ai 160 milioni di dollari Engage Ciclismo, Peter Sagan e Pascal Ackermann lasciano la Bora - hansgrohe Peter Sagan era arrivato alla Bora - hansgrohe all’inizio della stagione 2017. La squadra tedesca era riuscita a fare un salto di qualità straordinario con l’ingaggio del campione slovacco, sostenuta ...

Rifiuti, la sindaca Raggi si rivolgerà alla Procura: "L'emergenza va risolta" “Zingaretti ha chiuso tutte le discariche, il piano rifiuti è da rifare”, dice la sindaca Virginia Raggi. Il governatire Zingaretti intanto ha congelato la nomina del commissario all'emergenza rifiuti ...

