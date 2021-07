“Mi hanno suonato alla porta ma ero sola con i miei 2 figli ed avevo paura” (Di giovedì 29 luglio 2021) Aveva trovato un portafogli contenente soldi, documenti e carte di credito mentre stava facendo del volantinaggio porta a porta per una ditta di disinfestazioni e aveva deciso di restituirlo al suo legittimo proprietario, nonostante il denaro contante al suo interno ammontasse a 1500 dollari (circa 1260 euro). L'autore di questa buona azione, raccontata da media locali, è un 18enne, Tyler Opdyke, che vive negli Stati Uniti. Il ragazzo aveva notato il portafogli in strada e aveva deciso di recarsi a casa del proprietario per riconsegnarlo. Dopo aver suonato il campanello e sentito le voci di due ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 luglio 2021) Aveva trovato unfogli contenente soldi, documenti e carte di credito mentre stava facendo del volantinaggioper una ditta di disinfestazioni e aveva deciso di restituirlo al suo legittimo proprietario, nonostante il denaro contante al suo interno ammontasse a 1500 dollari (circa 1260 euro). L'autore di questa buona azione, raccontata da media locali, è un 18enne, Tyler Opdyke, che vive negli Stati Uniti. Il ragazzo aveva notato ilfogli in strada e aveva deciso di recarsi a casa del proprietario per riconsegnarlo. Dopo averil campanello e sentito le voci di due ...

Advertising

kat_prima : @giudiiiiiiiii Gli hanno suonato il campanello e urlato libertà ?? - Eugenio85428611 : RT @C_K_Relli: Oh gli squadristi hanno attaccato Ricci, sindaco di Pesaro. Che gli hanno fatto? Gli hanno suonato il campanello. - ElenaMarino17 : RT @C_K_Relli: Oh gli squadristi hanno attaccato Ricci, sindaco di Pesaro. Che gli hanno fatto? Gli hanno suonato il campanello. - coriolano2011 : RT @AlfioKrancic: I novax hanno suonato il campanello del sindaco di Pesaro del PD Ricci. 'Sono degli squadristi! Hanno spaventato la mia f… - rontagnano : RT @C_K_Relli: Oh gli squadristi hanno attaccato Ricci, sindaco di Pesaro. Che gli hanno fatto? Gli hanno suonato il campanello. -