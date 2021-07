“Mi ha ridotta così | è pericoloso” La cantante preoccupa i fan

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 29 luglio 2021) Katia Aveiro, la sorella 44enne di Cristiano Ronaldo, è in ospedale da venerdì scorso a causa di una polmonite da Covid. La donna non era vaccinata ed è risultata positiva al coronavirus lo scorso 17 luglio e ora, dal letto dell’ospedale di Funchal, la capitale dell’arcipelago di Madeira, in Portogallo, dove è ricoverata e intubata, ha deciso di rompere il silenzio raccontando in un accorato post su Instagram come sono andate le cose “per rispetto verso chi mi segue e si prende cura di me e dei miei”. “Sono stata in isolamento domiciliare, con pochi sintomi ma rispettando il protocollo previsto dalla legge— esordisce Katia Aveiro —. Tutti a casa hanno preso il virus tranne mia ...