Meteo, tre giorni di caldo torrido: fino a 45 gradi in Sicilia (Di giovedì 29 luglio 2021) fino al weekend l'Italia vivrà «la più forte ondata di caldo dell'estate, con punte fino a 45 gradi al Sud» ma entro domenica «un nuovo fronte perturbato in ingresso dalla Francia porterà violenti...

