Meteo: le previsioni in Campania per giovedì 29 luglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSole e caldo. Ecco le previsioni Meteo per la Campania di oggi, giovedì 29 luglio: Avellino – Oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4366m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte Meteo previste: afa. Benevento – Oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSole e caldo. Ecco leper ladi oggi,29: Avellino – Oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4366m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allertepreviste: afa. Benevento – Oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste ...

Advertising

anteprima24 : ** #Meteo: le #Previsioni in Campania per giovedì 29 luglio ** - GazzettinoL : Programmi televisivi Ora in Tv Giovedi 29 Luglio 2021 Previsioni meteo Italia Giovedi 29 Luglio 2021 Oroscopo di… - GazzettinoL : Slittano le nuove norme sul Green Pass, il governo attende i nuovi datiL Covid oltri 248mila tamponi odierni Prev… - Agenzia_Ansa : Buongiorno dall'Agenzia Ansa. Queste le previsioni meteo per oggi 29 luglio #ANSA - RSD_studiodelta : ? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, giovedì 29 luglio 2021 ?? -