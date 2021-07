Meteo 29 luglio: fino a venerdì italia infuocata dall’anticiclone africano (Di giovedì 29 luglio 2021) Meteo 29 luglio: anticiclone africano si espande sull’italia portando afa e alte temperature quasi ovunque, annuvolamenti al Centro. L’italia da domani 19 luglio, sarà sempre più interessata dall’alta pressione di origine africana che infuocherà il Paese con temperature davvero molto alte in particolare su alcune regioni del Sud. Il cambio di rotta si percepirà il prossimo venerdì, con qualche cambiamento all’orizzonte. Sembra che stiano per terminare i temporali che in queste settimana stanno interessando il Nord, l’anticiclone africano ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 luglio 2021)29: anticiclonesi espande sull’portando afa e alte temperature quasi ovunque, annuvolamenti al Centro. L’da domani 19, sarà sempre più interessata dall’alta pressione di origine africana che infuocherà il Paese con temperature davvero molto alte in particolare su alcune regioni del Sud. Il cambio di rotta si percepirà il prossimo, con qualche cambiamento all’orizzonte. Sembra che stiano per terminare i temporali che in queste settimana stanno interessando il Nord, l’anticiclone...

