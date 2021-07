Mercoledì 28 Luglio 2021 – 352ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 29 luglio 2021) seduta Ora inizio: 09:34 Con 213 voti favorevoli e 33 contrari l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 2332, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Il titolo I istituisce la Cabina di regia e delinea il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Il titolo II amplia i poteri sostitutivi dello Stato e definisce procedure finanziarie. Il ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 luglio 2021)Ora inizio: 09:34 Con 213 voti favorevoli e 33 contrari l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl n. 2332, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Il titolo I istituisce la Cabina di regia e delinea il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Il titolo II amplia i poteri sostitutivi dello Stato e definisce procedure finanziarie. Il ...

