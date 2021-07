Mercedes-Benz EQE - I primi teaser del prototipo (Di giovedì 29 luglio 2021) La Mercedes-Benz svelato le prime informazioni sui modelli che vedremo all'IAA Mobility di Monaco, in programma a settembre. Nello specifico, la Casa tedesca ha diffuso dei teaser della EQE, una berlina elettrica che verrà presentata sotto forma di prototipo, ma con caratteristiche molto vicine alla variante di produzione. Ispirata alla EQS. Le immagini sembrano confermare quanto già era prevedibile, ossia la stretta parentela con l'ammiraglia EQS appena lanciata. Oltre a condividere la piattaforma Eva, infatti, le due vetture sembrerebbero avere un'impostazione stilistica molto simile, come dimostra l'andamento del tetto ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 luglio 2021) Lasvelato le prime informazioni sui modelli che vedremo all'IAA Mobility di Monaco, in programma a settembre. Nello specifico, la Casa tedesca ha diffuso deidella EQE, una berlina elettrica che verrà presentata sotto forma di, ma con caratteristiche molto vicine alla variante di produzione. Ispirata alla EQS. Le immagini sembrano confermare quanto già era prevedibile, ossia la stretta parentela con l'ammiraglia EQS appena lanciata. Oltre a condividere la piattaforma Eva, infatti, le due vetture sembrerebbero avere un'impostazione stilistica molto simile, come dimostra l'andamento del tetto ...

