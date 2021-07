MediaTek avrà il suo SoC da 4 nm prodotto da TSMC entro il 2021. Super potenza per i telefoni top di gamma (Di giovedì 29 luglio 2021) La trimestrale molto positiva di MediaTek ha portato con sé una rivelazione importante: entro il 2021 sarà pronto il SoC MediaTek da 4 nm che finirà sui telefoni top di gamma del 2022. C’è un nuovo gallo nel pollaio.... Leggi su dday (Di giovedì 29 luglio 2021) La trimestrale molto positiva diha portato con sé una rivelazione importante:ilsarà pronto il SoCda 4 nm che finirà suitop didel 2022. C’è un nuovo gallo nel pollaio....

Advertising

Digital_Day : L'azienda cinese sta spingendo fortissimo ed è ormai in scia a Qualcomm - andreastoolbox : Motorola Edge 20 Lite avrà un chip MediaTek e un look familiare | Libero Tecnologia - infoitscienza : Honor Tab V7 Pro avrà il SoC MediaTek Kompanio 1300T - telefoninonet : Honor Tab V7 Pro avrà il SoC MediaTek Kompanio 1300T - telefoninonet : Honor V7 Pro: NO, non avrà il MediaTek Dimensity 1300T -

Ultime Notizie dalla rete : MediaTek avrà Motorola Edge 20 Lite avrà un chip MediaTek e un look familiare Chip e batteria di Motorola Edge 20 Rispetto al medio di gamma di Xiaomi però Motorola Edge 20 Lite avrà, secondo i rumor, un chip di MediaTek, il Dimensity 720 5G octa core realizzato con processo ...

MediaTek annuncia un nuovo chip, ma non è per gli smartphone Sappiamo invece che avrà una GPU Mali - G77 MC9 a 9 core e una APU (AI processing unit, l'unità di calcolo per l'Intelligenza Artificiale) disegnata dalla stessa MediaTek. In estrema sintesi, il ...

Motorola Edge 20 Lite avrà un chip MediaTek e un look familiare Libero Tecnologia Chip e batteria di Motorola Edge 20 Rispetto al medio di gamma di Xiaomi però Motorola Edge 20 Lite, secondo i rumor, un chip di, il Dimensity 720 5G octa core realizzato con processo ...Sappiamo invece cheuna GPU Mali - G77 MC9 a 9 core e una APU (AI processing unit, l'unità di calcolo per l'Intelligenza Artificiale) disegnata dalla stessa. In estrema sintesi, il ...