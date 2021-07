Medaglia d' oro per Federica Cesarini e Valentina Rodini | il canottaggio femminile nella storia

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nel duo pesi leggeri primo oro alle Olimpiadi per un equipaggio in rosa. 'Dedicato a Filippo Mondelli, è come se fosse ancora con ...

Lad'è stata vinta dall'americano Robert Finke, che ha chiuso con soli 24 centimetri in meno dell'azzurro. Bronzo all'ucraino Mykhailo Romanciuk. Alessandro Miressi ha concluso al sesto ...E chi è? Un'atleta che lotta per l'? 'No! Io sono super scaramantica, quella parola non la ... Napoli ha festeggiato la suae quella del canottaggio. 'Per Napoli è stata una grandissima ...Argento inaspettato per Paltrinieri negli 800 stile libero. L’Italia conquista la seconda medaglia d’oro alle olimpiadi di Tokyo grazie a Valentina Rodini e Federica Cesarini nel doppio Pesi Leggeri d ...Pioggia di medaglie nella mattinata di Tokyo per l'Italia , che conquista il secondo oro della sua Olimpiade con il doppio pesi leggeri donne di canottaggio, ...