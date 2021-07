Maxi Lopez si ritira | “Ho realizzato il mio sogno | è stato un viaggio bellissimo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio. E’un”.ha annunciato il suo addio al calcio giocato dopo una carriera spesa per gran parte in Serie A. Il bomber, che ha giocato anche nel Barcellona, ha poi legato il suo nome al Catania, al Chievo, al Milan per un piccolo periodo, fino alla Sambenedettese in Serie C: “E’ stata un’esperienza di vita. Ho vissuto tante cose nella mia carriera. Il calcio mi ha formato come uomo, insegnando i valori e il sacrificio”. SportFace.