Maxi Lopez si ritira: “E’ stato un viaggio bellissimo” (Di giovedì 29 luglio 2021) L’attaccante argentino, Maxi Lopez, si ritira dal calcio. L’ex attaccante di Barcellona, Catania, Milan e Torino, fra le altre, ha dedicato un post sui social per dare la notizia: dopo 20 anni di carriera l’argentino appende dunque gli scarpini al chiodo. “Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. È stato un viaggio bellissimo…”, ha scritto sui social, dove ha pubblicato un video emozionante. A 37 anni, dopo l’ultima stagione vissuta tra le fila della Sanbenedettese, in Serie C, nella testa del giocatore è maturata le decisione definitiva. La non iscrizione del club ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) L’attaccante argentino,, sidal calcio. L’ex attaccante di Barcellona, Catania, Milan e Torino, fra le altre, ha dedicato un post sui social per dare la notizia: dopo 20 anni di carriera l’argentino appende dunque gli scarpini al chiodo. “Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. Èun…”, ha scritto sui social, dove ha pubblicato un video emozionante. A 37 anni, dopo l’ultima stagione vissuta tra le fila della Sanbenedettese, in Serie C, nella testa del giocatore è maturata le decisione definitiva. La non iscrizione del club ...

