Mattarella verso il bis argine contro gli individualismi Dellai legge il tandem Colle-Chigi

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dietro alcune ostilità nei confronti della campagna vaccinale vi è qualcosa di molto più profondo e quindi pericoloso per la democrazia. Ovvero la rottura del rapporto tra il concetto di “io” e quello di “noi”. Lo dice a Formiche.net l’ex parlamentare centrista Lorenzoche, partendo dalle parole del Capo dello Stato sulla vaccinazione (“è un dovere morale e civico”), ne coglie uno spunto anche sociale, oltre che sanitario e politico. Ovvero la lotta all’individualismo, che è veleno per la buona democrazia.e le frasi sul virus: quale il ruolo del Quirinale incon Draghi sulla responsabilità e sull’incentivo alle ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Conto che le forze politiche, di fronte a un tempo che sembra volgersi verso prospettive migliori, con… - margherita951 : RT @Quirinale: #Mattarella: Conto che le forze politiche, di fronte a un tempo che sembra volgersi verso prospettive migliori, continuino a… - vicgri2 : RT @Quirinale: #Mattarella: Conto che le forze politiche, di fronte a un tempo che sembra volgersi verso prospettive migliori, continuino a… - robertosabatin4 : Credo sia stato De Gasperi a definire la DC un partito di centro che marcia verso sx. Nel 92 alcuni magistrati gli… - pmattoccia : RT @Quirinale: #Mattarella: Conto che le forze politiche, di fronte a un tempo che sembra volgersi verso prospettive migliori, continuino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella verso

... anche in un tempo che "sembra volgersiprospettive migliori", di "continuare a lavorare ...smarrisca la consapevolezza dell'emergenza che tuttora l'Italia sta attraversando" " insiste"...La marciala casa del collega Matteo Ricci, il suono ripetuto del campanello, gli slogan. Con ... Ce lo ha spiegato bene il Presidente Sergiocon parole che sottoscrivo con grande forza."La vaccinazione è un dovere morale e civico". Le parole del capo dello Stato nell'annuale incontro con la stampa parlamentare (l'ultimo del settennato) non lasciano margini di dubbio sul suo pensiero ...Torna alla home X1 / 12 Previous Next Sergio Mattarella alla cerimonia del Ventaglio. Tutte le foto dai giardini del Quirinale 29/07/2021 Quella in corso è una “grave emergenza pandemica”. Di fronte a ...