Mattarella | «La vaccinazione è un dovere morale e civico»

«La vaccinazione è un dovere morale e civico». Durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale, un'occasione di incontro con la stampa parlamentare, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato il suo appello a vaccinarsi. E lo ha motivato così: «La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. Più si prolunga il tempo della sua ampia circolazione più frequenti e pericolose possono essere le sue mutazioni. Soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo. Il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la sua circolazione e la sua pericolosità».

