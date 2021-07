Massimiliano Morra, gioia immensa: è appena successo (Di giovedì 29 luglio 2021) gioia immensa per l’attore Massimiliano Morra, è appena successo: di seguito vi diciamo di che cosa si tratta Massimiliano Morra, all’anagrafe Gabriele, è un attore, nonché ex modello ed ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Il napoletano è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella casa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 29 luglio 2021)per l’attore, è: di seguito vi diciamo di che cosa si tratta, all’anagrafe Gabriele, è un attore, nonché ex modello ed ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Il napoletano è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nella casa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GBGuerri : domani @CoffeeBreakLa7, 9,40 GIORDANO BRUNO GUERRI pres. Il Vittoriale in studio ON BARBARA SALTAMARTINI Lega (att… - __iamaslave4u : Raga ma Ale Horse è chiaramente Gabriel Garko e Massimiliano Morra messi assieme, sennò non me lo spiegooo. - 10_isabel13 : RT @iostoconmassim2: Quanto aveva ragione Massimiliano Morra. Le amicizie si vedranno e capiranno nel tempo, finito il #gfvip e nella vita… - iostoconmassim2 : Quanto aveva ragione Massimiliano Morra. Le amicizie si vedranno e capiranno nel tempo, finito il #gfvip e nella v… - soundgarden24 : RT @mrcprovacitu: in esclusiva il provino di Massimiliano Morra e Adua del Vesco per l’Ar3s #Temptationsisland #TempationIsland https://t.c… -