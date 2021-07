Marvel’s Avengers: data di uscita dell’espansione su Black Panther e weekend gratuito annunciato – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 luglio 2021) Square Enix ha annunciato due novità per Marvel’s Avengers: la prima è la data di uscita dell’espansione su Black Panther, la seconda è il weekend di gioco gratuito.. Square Enix ha annunciato due grandi novità per Marvel’s Avengers. La prima è che l’espansione dedicata a Black Panther, chiamata Guerra per il Wakanda, uscirà il prossimo 17 agosto e sarà introdotta il giorno prima da un nuovo War Table. La seconda novità è che questo ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 luglio 2021) Square Enix hadue novità per: la prima è ladisu, la seconda è ildi gioco.. Square Enix hadue grandi novità per. La prima è che l’espansione dedicata a, chiamata Guerra per il Wakanda, uscirà il prossimo 17 agosto e sarà introdotta il giorno prima da un nuovo War Table. La seconda novità è che questo ...

Advertising

PlanetR7_ : Marvel's Avengers: data di uscita dell'espansione su Black Panther e weekend gratuito annunciato - GamingTalker : Marvel's Avengers, il DLC Black Panther Guerra per il Wakanda ha una data di uscita fissata per agosto… - Multiplayerit : Marvel's Avengers: data di uscita dell'espansione su Black Panther e weekend gratuito annunciato - GameXperienceIT : Marvel's Avengers, l'espansione di Black Panther uscirà gratis il 17 agosto - TWGEEKIT : Black Panther – Guerra per il Wakanda di Marvel’s Avengers sarà pubblicata il 17 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel’s Avengers Marvel’s Avengers: weekend di gioco gratuito su PC, PlayStation e Stadia in arrivo! Ecco i dettagli Gametimers