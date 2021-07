Martina Difonte | chi è la nuova fidanzata di Clementino

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Martina Difonte

Il Sussidiario.net

Ospiti rispettivamente in studio ed in collegamento per presentare il loro ultimo impegno teatrale che le vedrà presto protagoniste, le attricie Rocío Muñoz Morales si sono raccontate al programma Uno Weekend , in onda su Rai1. Rocio, in collegamento da Roma, ha ammesso di essersi nascosta in cameretta per 'nascondersi' dalle ...Recente il gossip che lo vuole insieme a, attrice e cantante come lui che ha preso parte anche al Festival del Cinema Italiano e ha vinto, nel 2018, il prestigioso concorso canoro ...Giovedì 29 e venerdì 30 luglio alle ore 21:30 il palcoscenico del Festival Teatrale di Borgio Verezzi in piazza sant’Agostino si trasformerà in un salone di bellezza in cui andrà in scena in prima naz ...Rocío Muñoz Morales e Martina Difonte si sono raccontate a Uno Weekend: amiche e colleghe hanno svelato cosa pensano della cucina e dei nonni.