Marco Ferragni, chi è il papà dell'influencer più famosa al mondo: sapete che lavoro fa? (Di giovedì 29 luglio 2021) Conoscete Marco Ferragni, il papà di Chiara? Vi parliamo di lui, della sua vita e del suo mestiere: fisico da urlo e tante passioni, ecco chi è il papà dell'influencer più famosa al mondo. Chiara Ferragni non ha ormai bisogno di presentazioni. In tutto il mondo è conosciuto il suo nome: la celebre imprenditrice digitale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

