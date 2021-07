Marcello Sorgi evoca il «governo militare» in caso cadesse Draghi. Crosetto: «Ecco i democratici…» (Di giovedì 29 luglio 2021) Analizzando «perché non ci sarà una crisi ad agosto», Marcello Sorgi su La Stampa ha concluso il suo ragionamento sui vari scenari possibili parlando della possibilità di un «governo elettorale, forse perfino militare». «A mali estremi, estremi rimedi. Anche se non è affatto detto che ci si arriverà», ha chiosato, imprimendo alla provocazione un’aria di fattibilità, sebbene remotissima. Lo scivolone non è passato inosservato e, anzi, proprio perché giunto da un giornalista stimato e noto per le sue posizioni moderate, ha suscitato una certa agitazione. Sorgi adombra il «governo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 luglio 2021) Analizzando «perché non ci sarà una crisi ad agosto»,su La Stampa ha concluso il suo ragionamento sui vari scenari possibili parlando della possibilità di un «elettorale, forse perfino». «A mali estremi, estremi rimedi. Anche se non è affatto detto che ci si arriverà», ha chiosato, imprimendo alla provocazione un’aria di fattibilità, sebbene remotissima. Lo scivolone non è passato inosservato e, anzi, proprio perché giunto da un giornalista stimato e noto per le sue posizioni moderate, ha suscitato una certa agitazione.adombra il «...

